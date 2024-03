L'azienda svizzera Composite Recycling ha vinto il premio nella categoria startup

Promuovere soluzioni sostenibili per il settore della nautica da diporto. È lo scopo del Monaco Smart Yacht Rendezvous. Dopo il successo delle prime tre edizioni del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous (appuntamento con la quarta edizione, 22-23 settembre 2024), gli esperti di consulenza monegasca M3 (Monaco Marina Management) continuano la loro ricerca nel settore. L’azienda svizzera Composite Recycling, nata 3 anni fa e in via di espansione in Europa, ha vinto il premio nella categoria startup. Per quanto riguarda le scaleup, a ritirare il premio è stato Loris Schimanski di Greenboats.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata