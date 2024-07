Il segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d'Alessandri: "Per gestire barche come queste è molto importante avere un aiuto"

Nell’ambito dell’iniziativa ‘Monaco Capital of Advanced Yachting’, la Monaco Energy Boat Challenge dà appuntamento al prossimo anno (2-5 luglio 2025) con interessanti novità. La 12a edizione vedrà il debutto dell’Intelligenza artificiale. “Per il 2025 abbiamo molte idee. Ad esempio, introdurremo la Sea Lab Class, che abbiamo già presentato quest’anno e si tratta di una nuova classe di imbarcazioni più vicina al settore e al cliente. Poi abbiamo deciso di fare spazio all’intelligenza artificiale. Per gestire barche come queste è molto importante avere un aiuto come quello che può fornire l’intelligenza artificiale. Ad esempio in questo modo è possibile prendere in considerazione il mare, il vento, l’onda, la distanza e fare diverse valutazioni. Abbiamo iniziato la Challenge con due barche e oggi possiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo perché sono le giovani generazioni che costruiranno la nautica del futuro”, ha affermato il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata