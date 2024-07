Un everyday-watch con batteria senza fine, va al massimo al mare in immersione e nelle sfide outdoor, eccezionale compagno di fitness

Ha lo sport nell’anima, che dà il massimo al mare in immersione o in quota in montagna. Il Suunto Ocean non è soltanto uno smartwatch, è uno smart-adventure-watch. E, in un certo senso, lo dicono anche dalla casa madre, in Finlandia dove è stato elaborato questo gioiello della tecnologia indossabile. Ma il Suunto Ocean è anche qualcosa di più. Per me è un everyday-watch, di quelli che ‘basta mettere al polso’ per non toglierlo più. L’ho letteralmente avuto sulla pelle per due settimane. E’ vero: pur non avendolo stressato come avevo immaginato di fare, si è rivelato un compagno affidabile.

Sport nell’anima, quindi: ha oltre 95 modalità sportive predefinite, dal ciclismo al nuoto, allo yoga. E’ la spalla perfetta per gli appassionati di fitness. I principali plus di Suunto Ocean sono infatti le molteplici modalità di immersione, il supporto wireless per la pressione delle bombole, un’ampia serie di allarmi per le immersioni subacquee e in apnea, Gps, barometro, mappe off-line, funzioni di allenamento avanzato per gli sport, e ti avverte anche del tempo che sarà.

Ma puoi tenerlo tutti i giorni, e non stancarti. Ecco perché everyday-watch: grande, design elegante nonostante le dimensioni, bello a vedersi (forse la cassa lievemente pesante) con questa linea tonda leggermente smerlata che scivola facile verso le linee della mano. Facilmente accessibile, sia con il quadrante acceso che spento. Il cinturino, confortevole: nero opaco, bucherellato, in morbida e liscia microfibra. Per l’outdoor si può anche optare per qualcosa di più adatto; saltare da un cinturino all’altro è estremamente semplice oltre che soddisfacente. Ma parlando di quello in dotazione, rende super-piacevole l’esperienza di portare al polso questo sofisticato mini-computer. E ancora, su tutto, la batteria: enorme, mi ha portato in fondo per 14 giorni senza necessità di ricarica (ne dura fino a 26, e quando serve ci mette pochissimo a esser di nuovo pronto).

La visibilità è ottima, anche in esterno quando è forte la luce ambientale di contrasto, come quando cerchi di percorrere in discesa, alle tre di pomeriggio, via del Tritone a Roma con il sole caldo e accecante che colpisce di taglio il display. Risultato: si vede perfettamente anche in quel caso. Le notifiche, dai messaggi alle e-mail, lungo tutta la giornata sono apprezzabili e non invasive. C’è la possibilità di cancellare le e-mail, e lo scorrimento sullo schermo per surfare all’interno del dispositivo è preciso (meglio il touch che i pulsanti).

Accurata la misurazione dei parametri ‘salute’: pulsazioni e saturazione in linea con gli standard più elevati di categoria; mentre il monitoraggio del sonno (compresa la fase Rem) oltre a essere molto accurato è una vera e propria chicca (da provare). Nota di merito per il packaging che, in perfetto ed attualissimo stile ‘green friendly’ – per esempio con le linguette in carta dedicate all’apertura della confezione – è totalmente riciclabile (anche se il mio consiglio è di conservare tutto). Altro punto a favore per la sostenibilità, la produzione del dispositivo avviene con il 100% di energie rinnovabili.

Avrei voluto immergermi nelle profondità del mare, avrei voluto scalare vette ripidissime, ma alla fine il test è stato: ‘la mia vita romana, e lavorativa, di tutti i giorni’. Eppure, non così lontana dalle avventure che avevo in mente. Che dire di questo incrocio moderno tra un grande e raffinato crono-scuba e l’applicazione della più recente tecnologia? Suunto Ocean, va provato: e poi, non smetti più. Al di là di quello che ci riuscirai a fare, basta metterlo al polso per sentirlo tuo.

