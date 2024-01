L'evento riunisce i principali attori del settore insieme a giovani ingegneri per promuovere le propulsioni alternative e la sostenibilità

Dal 1° al 6 luglio 2024 si svolgerà l'undicesima Monaco Energy Boat Challenge. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, l'evento riunisce i principali attori del settore insieme a giovani ingegneri per promuovere le propulsioni alternative e la sostenibilità. Il segretario generale di YCM Bernard d'Alessandri sottolinea il fatto che "con la ricerca e lo sviluppo condivisi sull'open source insieme alle sfide sull'acqua, i tech talks e le conferenze, questo incontro sostiene la transizione energetica per costruire il futuro della nautica da diporto".

Anche quest’anno, lato prototipi, accanto alle categorie Solar e SeaLab, i team della classe Energy si preparano a misurarsi con colleghi provenienti da tutto il mondo. Ventuno rinomate università sono state selezionate per l’edizione 2024, tra cui l’Università di Cambridge in Inghilterra, la Pontificia Università Cattolica del Cile, il Politecnico di Milano, l’Università Tecnica di Berlino e molte altre.

Saranno rappresentate un totale di 14 Paesi tra cui Canada, Croazia, Perù, Cile, Cina e Monaco. Quest’anno per la prima volta una delle imbarcazioni della categoria ‘spiccherà il volo’.

La prestigiosa Università di Cambridge debutta con un ambizioso progetto che prevede l’implementazione dei foil. Simili a piccole ali sotto lo scafo della barca, fanno sì che voli letteralmente sul pelo dell’acqua, aumentando significativamente le velocità ottenibili in questa classe. Altri team stanno lavorando allo sviluppo del proprio sistema di propulsione e di un sistema di controllo su misura.

Lanciata nel 2018 da YCM che fornisce ai team uno scafo catamarano monotipo, la classe Energy fa appello all’ingegno dei partecipanti che devono progettare la cabina di pilotaggio e il sistema di propulsione più efficiente e durevole, utilizzando energie alternative per un massimo 10kWh immagazzinati a bordo. Le iscrizioni dei team per le categorie SeaLab e Solar invece verranno confermate il 29 marzo. Le barche già presenti sul mercato che si presenteranno per fare sfoggio delle proprie abilità nelle prove in mare hanno tempo fino al 15 maggio. Per questa 11a edizione, supportata da UBS, BMW, SBM Offshore e da cantieri come Monaco Marine, Oceanco, Ferretti Group e San Lorenzo, sono attese 36 università e quasi 20 barche elettriche già sul mercato in rappresentanza di 27 Paesi, per un totale di oltre 55 barche a emissioni zero pronte a scendere in acqua nel Principato a luglio.

