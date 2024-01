Celebrazioni per i dieci anni della nuova "Clubhouse"

Dopo i festeggiamenti per il 70esimo anniversario dello Yacht Club de Monaco lo scorso anno, i festeggiamenti continuano nel 2024 con le celebrazioni dei 10 anni nella nuova ‘Clubhouse‘ progettata da Lord Foster. Il calendario degli appuntamenti proposto è incentrato sull’approccio collettivo ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, avviato dallo Ycm per posizionare il Principato come eccellenza in questo settore. Sport ad alti livelli, cura dell’ambiente, nautica di lusso e patrimonio marittimo sono ancora una volta al centro dell’attenzione in questo 2024.

Ecco gli appuntamenti:

Dal 10 al 14 gennaio – Monaco Optimist Team Race – Appuntamento con i migliori team di Optimist da 17 Paesi tra cui Usa, Svezia, Uruguay, Irlanda, Svizzera, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Turchia, Francia, Regno Unito e Monaco. Settantadue velisti under 14 in totale si sfideranno a squadre: due team, quattro barche, in ciascuna regata, per un totale di 153 regate in turni a eliminazione diretta prima delle finali. Abilità, tattica e lavoro di squadra sono le doti richieste per superare le prove.

8 febbraio – 16esimo Business Symposium – Nella 16a edizione di questo incontro annuale del settore dello yachting verrà fatto il punto sul mercato e sul peso economico dell’industria della nautica da diporto in Costa Azzurra. Organizzato sotto forma di una cena-dibattito, il La Belle Classe Superyachts Business Symposium riunisce armatori e professionisti per analizzare il settore della nautica da diporto, esplorarne l’evoluzione e acquisire una comprensione più profonda delle sue sfide e problematiche.

7-10 marzo – 40° Primo Cup-Trophée Ubs – A febbraio i migliori team internazionali J/70 che hanno stabilito la loro base invernale nel Principato si incontrano per l’Atto III dell’11° Monaco Sportsboat Winter Series (8-11 febbraio), regate mensili che sono diventate un appuntamento fisso nei calendari di questo sport. Si preannuncia una competizione serrata per la flotta, attualmente guidata dall’equipaggio monegasco di Giangiacomo Serena di Lapigio su G-Spot. A seguire L’Atto IV (7-10 marzo) coincide poi con il 40° Primo Cup-Trophée Ubs quando scenderanno in acqua anche altre classi one-design: Smeralda 888, Longtze Premier, RS 21, Cape 31 e le star dell’evento, Surprise. Lanciata nel 1985 su iniziativa del presidente dell’Ycm, il principe Alberto II, questa importante regata premia i primi tre team di ogni classe con attrezzatura da vela Slam e si è affermata come il più grande raduno europeo di monotipo nel Mediterraneo. In ambito sportivo il mese si chiude in bellezza con la 2a regata Women Leading e Sailing Trophy (15-17 marzo), un evento tutto al femminile organizzato in collaborazione con le federazioni veliche monegasca e francese.

18-22 marzo – Monaco Ocean Week – Durante la Monaco Ocean Week, organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco insieme al all’Istituto Oceanografico e al Centro Scientifico, YCM si occupa della parte dedicata alla nautica in questa manifestazione con focusla protezione degli oceani. Tre eventi si terranno giovedì 21 marzo allo YCM a partire dal 13esimo Environmental Symposium. Dopo il successo del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous (prossimo 22-23 settembre 2024), M3 (Monaco Marina Management) organizza il 2° Monaco Smart Yacht Rendezvous, un evento di networking che si conclude venerdì 22 marzo con gli Smart Innovative Yacht Awards. L’incontro è patrocinato dal Principe Alberto II di Monaco Fondazione. Coinvolge l’intero ecosistema nella spinta verso uno yachting virtuoso favorendo scambi e innovazioni che potrebbe portare grandi cambiamenti al settore. Sempre giovedì 21 marzo si terrà la quarta edizione degli YCM Explorer Awards di La Belle Classe Superyachts. Organizzati sotto la presidenza di SAS il Principe Alberto II dal 2018, questi premi sono dedicati agli armatori che si distinguono per il loro impegno nella protezione dell’ambiente marino, sia nella progettazione del loro yacht che nel modo in cui lo utilizzano. I riconoscimenti vengono assegnati da una giuria di professionisti in tre categorie: Tecnologia e Innovazione, Mediazione e Scienza, Avventura e Responsabilità ambientale.

4 aprile – Superyacht Chef Competition accende i riflettori su una professione (4 aprile 2024) Per il quinto anno consecutivo, lo Yacht Club ospita la sfida tra super-chef che lavorano sui superyacht. Si tratta della Superyacht Chef Competition, organizzata dal Club in collaborazione con Bluewater. Il principio è semplice: riunire nove chef per competere sulla banchina in postazioni di lavoro basate su piccole cucine di alcuni yacht, creando piatti da un cesto di ingredienti misteriosi: “Tenuto sotto l’egida del centro di formazione La Belle Classe Academy di YCM, attrae professionisti e pubblico e offre una prospettiva unica delle professioni nautiche”, afferma il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri.

1-6 luglio – Monaco Energy Boat Challenge – Contribuire a costruire il futuro della nautica da diporto di domani è una priorità fondamentale per lo YCM, un’ambizione che persegue attraverso Monaco Energy Boat Challenge, incontro per fonti e tecnologie energetiche alternative. Da oltre dieci anni questo evento porta giovani ingegneri degli istituti tecnici e delle università in contatto con gli operatori del settore nautico. Nel 2023, 46 squadre, in rappresentanza di 31 università e 25 Paesi hanno dimostrato l’efficienza delle loro soluzioni condivise in open source. Grandi nomi di cantieri navali come Oceanco, Ferretti, Sanlorenzo, Lürssen, Monaco Marine e Palumbo SY Refit sono stati coinvolti nel programma di mentoring. Quest’anno, per la sua quinta partecipazione consecutiva, il partner dell’evento SBM Offshore sta installando un pontile galleggiante che produce idrogeno verde per rifornire i team partecipanti. Allo stesso tempo, il programma di mentoring e il forum per il job forum forniscono supporto professionale, stage e opportunità di lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata