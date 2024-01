Il Sea Index è stato creato nel 2020 per accelerare la diffusione di pratiche sostenibili nel settore

Un calcolatore dell’impronta di carbonio per superyacht con l’obiettivo di mitigare le emissioni di CO2 nel settore della nautica da diporto. È il Sea Index, uno strumento creato nel 2020 dallo Yacht Club de Monaco per accelerare la diffusione di pratiche sempre più sostenibili nel settore. In sostanza, lo strumento valuta l’intensità energetica dei superyacht oltre i 25 metri su una scala da 0 a 5, scattando un’istantanea delle emissioni di CO2 dell’imbarcazione. “Il Sea Index è un sistema di classificazione messo a punto dallo Yacht Club de Monaco. Volevamo aumentare la consapevolezza sull’intensità energetica. Abbiamo anche ideato un processo di certificazione e M/Y Kasper 7 è uno degli Yacht che ha sperimentato questo procedimento. Lo Yacht è stato certificato da un ente di classificazione navale terzo e indipendente che emette i certificati per conto di Sea Index. Questo è molto importante per noi. La certificazione mostra la quantità di grammi di Co2 emessi nell’atmosfera“, spiega la responsabile del progetto Nathalie Quevert.”Per noi – aggiunge – il punto è sensibilizzare ma soprattutto agire. Siamo un piccolo ingranaggio di un meccanismo più grande che è parte della politica nazionale del Principato”.

Come funziona il Sea Index

Sea Index ha condotto numerose valutazioni di superyacht in collaborazione con Lloyd’s Register, un processo meticoloso essenziale per garantire l’accuratezza delle valutazioni. Il processo è semplice e si basa sulla presentazione della documentazione dell’imbarcazione, che viene poi analizzata tramite il Sea Index. Al termine si ottiene una nota riepilogativa nella quale vengono evidenziate le aree di miglioramento per ridurre l’impatto ambientale (motori, generatori e bilancio energetico). “È un modo per determinare quali yacht sono meno impattanti e più attenti all’ambiente marino. È un ottimo strumento perché permette di mostrare come armatori, equipaggio e cantiere, abbiamo a cuore il mare e l’ambiente”, sottolinea Dario Savino, capitano del superyacht di 67 metri Kasper 7 del cantiere italiano Benetti. La certificazione Sea Index a 3 stelle è stata consegnata durante uno scalo allo Ycm, di cui l’armatore di Kasper 7 è socio. “Siamo molto orgogliosi di essere stati accettati in questa associazione e di aver ottenuto le 3 stelle sulla certificazione perché significa che stiamo andando nella giusta direzione”, conclude Savino, che è anche socio fondatore del Captain’s Club dello Ycm.

