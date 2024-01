Quattro giorni di competizioni e oltre 150 regate nella competizione dei velisti under 14

Diciotto squadre internazionali da quattro membri ciascuna per un totale di 72 velisti under 14. Sono i numeri della 14esima Monaco Optimist Team Race, organizzata dallo Yacht Club de Monaco con il supporto di Monaco Marine, FxPro, il marchio di attrezzature per la vela Slam, il cantiere Erplast e Peace and Sport. La gara di respiro internazionale mette alla prova la padronanza dei giovani velisti in un formato di gare a squadre. Si comincia domani, giovedì 11 gennaio, alle 11 con le prime match race. “Questo evento è una meravigliosa opportunità per evidenziare l’eccellenza, condividere conoscenze e promuovere la vela tra le giovani generazioni, tutti valori dello Yacht Club de Monaco che fanno parte del nostro approccio collettivo ‘Monaco, capitale dello yachting avanzato'”, spiega il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri.

Quattro giorni e 150 regate

La Monaco Optimist Team Race richiede concentrazione, precisione, comunicazione continua e padronanza delle regole delle gare di squadra. Organizzato in sfide tra due team, si sviluppa in oltre 150 regate in quattro giorni, dando a tutte le squadre la possibilità di competere l’una contro l’altra. Il programma prevede girone all’italiana, quarti di finale, semifinali e poi la finale. Tra i Paesi partecipanti figurano Stati Uniti, Svezia, Uruguay, Irlanda, Svizzera, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Turchia, Francia, Regno Unito e Monaco. Per coinvolgere tutti nel ritmo della gara, molti stanno partecipando a un seminario internazionale (9-11 gennaio) per affinare le competenze e ottenere consigli pratici da esperti, supervisionati dall’arbitro internazionale Chris Atkins. Con 45 anni di esperienza nelle gare a squadre all’attivo, Atkins ha anche allenato la squadra della Gran Bretagna che ha vinto la medaglia d’oro al primo Campionato mondiale ISAF Team Race.

