Il trionfo con un piatto principale a base di aragosta e un dessert a base di fragole e crema al mascarpone

Paulo Ucha Longhin (M/Y Hercules – 50m) è il vincitore della 5a Superyacht Chef Competition. Organizzato nell’ambito dell’approccio collettivo “Monaco, capitale dello yachting avanzato”, l’evento si è tenuto allo Yacht Club de Monaco in collaborazione con Bluewater e sotto l’egida del centro di formazione La Belle Classe Academy di YCM. Lo chef ha vinto il concorso culinario con un piatto principale a base di aragosta e un dessert a base di fragole e crema al mascarpone.

“Sono così felice. Ero un po’ stressato ma in senso buono e appena arrivo in cucina mi dimentico di tutto e do il massimo mentre faccio il mio lavoro. Il tempo ovviamente è un problema, bisogna gestirlo, ma se inizi il giro ben preparato e organizzato, allora puoi davvero farcela”, ha detto lo chef brasiliano. Il secondo posto è andato ad Ava Faulkner (M/Y Light Holic – 60m) e la medaglia di bronzo è stata assegnata a Mateusz Mitka (M/Y Lady Britt – 63m).

