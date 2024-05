Dopo la discussa sconfitta a Baku arriva l'eliminazione nel torneo di Istanbul che assegnava gli ultimi pass per i Giochi

Ora è ufficiale: Frank Chamizo, l’azzurro bronzo nella lotta libera ai Giochi Olimpici di Rio 2016, non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 32enne di origine cubana, che ad aprile nel Preolimpico di Baku aveva riportato una discussa sconfitta al video review contro il lottatore di casa Turan Bayramov nonostante ben cinque giudici sul tappeto gli avessero riconosciuto la vittoria, è stato battuto ai quarti nel torneo di Istanbul che assegnava gli ultimi pass per i Giochi dall’albanese Chermen Valiev. Chamizo ha manifestato la propria delusione con un post su Instagram: “No baguette – ha scritto Chamizo -. Era difficile qualificarsi due volte. Vi voglio bene tutti, il mio cuore è in lacrime”.

