Madrid (Spagna), 19 mag. (LaPresse) – “Siamo alla vigilia di elezioni decisive” in Ue, “perchè per la prima volta il risultato può porre fine a maggioranze contronatura e controproducenti”, “è ora della mobilitazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in collegamento con l’evento ‘Europa Viva 24’ a Madrid.

