Milano, 19 mag. (LaPresse) – Quattro giorni dopo l’attentato a colpi di pistola subito mercoledì, il primo ministro slovacco Robert Fico è fuori pericolo. Le sue condizioni restano gravi. Lo ha riferito oggi il vice primo ministro e ministro della Difesa Robert Kalinak, come riporta il giornale online slovacco Pravda. “Sulla base delle indicazioni mediche mattutine possiamo affermare che il paziente attualmente non è in pericolo di vita. Le sue condizioni restano molto gravi e ha bisogno di molto tempo e di riposo per riprendersi.

