Dubai (Emirati Arabi Uniti) 19 mag. (LaPresse/AP) – Un incidente ha coinvolto l’elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi, che ha dovuto effettuare un “atterraggio difficile” d’emergenza. Lo ha riferito la televisione di Stato iraniana, che non ha fornito ulteriori dettagli. Raisi stava viaggiando nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale. La TV di Stato ha descritto l’area in cui si è verificato l’incidente come vicina a Jolfa, una città al confine con lo Stato dell’Azerbaigian, a circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. Raisi si trovava in Azerbaigian oggi per inaugurare una diga con il presidente azero Ilham Aliyev.

