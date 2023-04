Foto dall'archivio di Asia D'Amato

Spettacolo delle azzurre agli Europei di ginnastica artistica di Antalya

Le gemelle D’Amato regalano spettacolo e medaglie all’Italia agli Europei di ginnastica artistica di Antalya. Alice apre il weekend in Turchia trionfando alle parallele asimmetriche: 14.466 per l’azzurra, che si mette alle spalle la britannica Rebecca Downie (14.233) e la tedesca Elisabeth Seitz (14.200). La ligure è l’unica italiana della storia ad esser salita sul podio in questo attrezzo: nel 2019 prese il bronzo a Stettino (Polonia), lo scorso anno l’argento a Monaco di Baviera (Germania).

Per l’Italia, è il secondo oro in questa rassegna continentale dopo il titolo della squadra maschile. Per Alice D’Amato è la terza medaglia dopo l’argento a squadre e il bronzo nell’All around. L’Italia festeggia invece la quinta medaglia complessiva ad Antalya.

Medaglia d’argento, invece, nel volteggio per Asia D’Amato, che ha totalizzato il punteggio di 13.600 chiudendo la gara alle spalle della francese Coline Devillard (13.800). Medaglia di bronzo per la belga Lisa Vaelen, che ha terminato a 13.583. L’azzurra conferma il secondo posto raggiunto lo scorso anno agli Europei di Monaco di Baviera. Prima di lei conquistò l’argento sulla rincorsa dei 25 metri anche Carlotta Giovannini a Clermont-Ferrand (Francia) nel 2008.

