I Kansas City Chiefs hanno trionfato al Super Bowl 2023 di Nfl contro i Philadelphia Eagles 38-35. Dopo la grande vittoria, la squadra del Missouri ha festeggiato per le strade di Kansas City assieme a migliaia di fan. I giocatori hanno sfilato su un bus scoperto per poi salire su un palco allestito in centro città.

