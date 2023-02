Il quarterback ha trascinato i suoi Kansas City Chiefs al trionfo

Come da tradizione, l’MVP del Super Bowl ha celebrato il trionfo a Disneyland all’indomani del match: il quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes lo ha fatto per la seconda volta in carriera. Mahomes era accompagnato dalla sua famiglia, che ha potuto divertirsi su diverse giostre, tra cui la Runaway Railway. Pur giocando su una caviglia infortunata, Mahomes ha lanciato due passaggi da touchdown nel quarto quarto di domenica per dare ai Chiefs la vittoria 38-35 sui Philadelphia Eagles. I Chiefs hanno vinto il loro secondo titolo NFL in quattro anni e il quarterback ha ottenuto il suo secondo premio di MVP del Super Bowl.

