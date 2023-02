Appuntamento il 30 marzo con il concorso culinario presieduto dal tre stelle Michelin Yannick Alléno

Superyacht Chef Competition torna per il quarto anno con nuovi criteri per ravvivare la competizione. Appuntamento il 30 marzo con il concorso culinario organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con Bluewater e tenuto sotto l'egida del centro di formazione La Belle Classe Academy di Ycm. In questa edizione, i partecipanti dovranno fare i conti con un cestino misterioso e ingredienti 'last minute' dimostrando al tempo stesso la loro abilità nel rispettare criteri antispreco. "Questo evento è assolutamente in linea con la nostra ambizione di posizionare Monaco come centro di eccellenza nel settore degli yacht di lusso, in particolare dal punto di vista delle opportunità professionali che possono svilupparsi, nel rispetto dei valori che contraddistinguono l'iniziativa Monaco, Capital of Advanced Yachting", afferma il segretario generale dello Yacht Club de Monaco Bernard d'Alessandri.

A presiedere la competizione è lo chef due volte tre stelle Michelin Yannick Alléno, tra i più grandi al mondo, appassionato di cucina francese e della sua eredità. Sotto la supervisione di Joël Garault, presidente dell’associazione Monaco Goûts et Saveurs, la giuria di professionisti chiamati a esaminare i piatti include lo chef Nicolas Petit (M/Y Latitude), vincitore nel 2022, lo chef Benoît Nicolas, vincitore del concorso ‘Meilleur Ouvrier de France’ 2015 nella categoria cucina gastronomica, e la chef Cristina Bowerman, specializzata in cucina della tradizione italiana contaminata dalle sue numerose esperienze all’estero. Anche quest’anno i partecipanti dovranno attenersi ai criteri anti-spreco che impongono di utilizzare tutti gli ingredienti del cestino misterioso, per non incorrere in una penalità. A occuparsi di questo aspetto sarà lo chef britannico Duncan Biggs.

La flessibilità sarà la chiave di volta per i nove chef, destinati a scoprire gli ingredienti all’interno del cesto misterioso poco prima di mettersi ai fornelli. Avranno poi cinque minuti per riflettere sul da farsi prima di dedicarsi alla creazione di un piatto nella loro postazione di lavoro ‘ridotta’ per simulare gli spazi a disposizione a bordo. A questo punto il pubblico potrà decidere di aggiungere al carrello un ingrediente mancante e poi votare il piatto con la migliore presentazione. Il concorso prevede prove in tre batterie di 45 minuti da cui emergeranno tre finalisti che dovranno poi creare un piatto principale e un dessert per decretare il vincitore assoluto.

