L'incontro annuale con focus sulle fonti energetiche alternative si svolgerà dal 3 all'8 luglio

incontro annuale con focus sulle fonti energetiche alternative, che si svolgerà dal 3 all’8 luglio a Monaco, vedrà susseguirsi novità, progetti fuori dal comune e nuove iniziative per celebrare il decimo anniversario. I concorrenti saranno divisi in 3 categorie: Solar Class, Open Class e Energy Class. Dopo dieci anni di challenge, i primi progetti innovativi sono diventati prodotti commerciabili, aprendo la strada verso un futuro più responsabile nei confronti dell’ambiente. “Di fronte all’emergenza climatica, è imperativo che la prova vivente del progresso si sostituisca alle promesse per garantire e trasmettere un’eredità di qualità alle generazioni future”, afferma il principe Alberto II di Monaco, presidente dello Yacht Club de Monaco. Mentre i concorrenti delle Solar Class e Open Class hanno ancora tempo per perfezionare le loro candidature, sono appena stati rivelati i partecipanti selezionati per l’Energy Class. Quindici università, due team di settore e dieci nazionalità per un totale di 17 squadre hanno ricevuto il via libera del comitato tecnico, che ha esaminato 19 dossier. Torna la Monaco Energy Boat Challenge . L’, che si svolgerà, vedrà susseguirsi novità, progetti fuori dal comune e nuove iniziative per celebrare il. I concorrenti saranno divisi in 3 categorie: Solar Class, Open Class e Energy Class. Dopo dieci anni di challenge, i primi progetti innovativi sono diventati prodotti commerciabili, aprendo la strada verso un futuro più responsabile nei confronti dell’ambiente. “Di fronte all’emergenza climatica, è imperativo che la prova vivente del progresso si sostituisca alle promesse per garantire e trasmettere un’eredità di qualità alle generazioni future”, afferma il, presidente dello Yacht Club de Monaco. Mentre i concorrenti delle Solar Class e Open Class hanno ancora tempo per perfezionare le loro candidature, sono appena stati rivelati i partecipanti selezionati per l’Energy Class. Quindici università, due team di settore e dieci nazionalità per, che ha esaminato 19 dossier.

Tra i partecipanti figura il team dell’Indian Institute of Technology Madras per il suo progetto di propulsione ibrida a batteria a idrogeno, con l’idea di aggiungere in futuro un sistema di cattura dell’energia delle onde utilizzando sospensioni rigenerative. Al loro fianco il team Sea Sakthi del Kumaraguru College of Technology, India, gareggerà per il secondo anno consecutivo. Tra le nuove squadre figurano anche i team di Genova e Messina, e una nuova squadra francese e tedesca. In attesa dell’evento, un nuovo programma di mentoring inizierà a febbraio, e andrà avanti fino a luglio, per le squadre che possono beneficiare di un supporto su misura. Nata per rafforzare i legami tra l’industria nautica e i team universitari in competizione, questa iniziativa consente agli esperti del settore di fornire ai partecipanti consigli mirati specifici per il loro progetto e obiettivi. Il programma integra l’ormai consolidato Job Forum che mette in contatto i professionisti del settore con talentuosi futuri ingegneri nautici. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco e con il sostegno di Credit Suisse, BMW, SBM Offshore e del cantiere Oceanco, l’evento rientra nella serie di iniziative della Monaco, Capital of Advanced Yachting. Per la prima volta, YCM è affiancato da MarineShift360, strumento di valutazione del ciclo di vita (LCA) per l’industria marittima, che permette ai concorrenti di misurare l’impatto della loro barca sull’ambiente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata