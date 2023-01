Affronteranno i Kansas City Chiefs il 12 febbraio

Domenica sera, a Philadelphia, una grande folla si è riversata nelle strade della città per festeggiare dopo che la squadra di football degli Eagles ha sconfitto in NFL i San Francisco 49ers per 31-7. La vittoria manda così le aquile di Philadelphia al Super Bowl del 12 febbraio. Affronteranno i Kansas City Chiefs, che hanno sconfitto i Cincinnati Bengals 23-20.

