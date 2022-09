L'evento sportivo più atteso degli Stati Uniti si giocherà il 12 febbraio in Arizona

Sarà Rihanna a intrattenere il pubblico nell’intervallo del Super Bowl, il prossimo 12 febbraio. La cantante ha postato un’immagine su Instagram che mostra un braccio che tiene un pallone della Nfl. La notizia è stata confermata dalla Nfl e dalla Roc Nation di Jay-Z, che ha con la massima lega del football professionistico Usa un accordo pluriennale per la gestione degli show di metà tempo delle finali. Rihanna aveva rinunciato a esibirsi nel Super Bowl 2019 per solidarietà con Colin Kaepernick, l’ex quarterback dei San Francisco 49ers, le cui proteste in occasione dell’esecuzione dell’inno nazionale nel 2016 provocarono polemiche e dibattiti nel mondo del football Usa. Il prossimo Super Bowl si giocherà allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Dopo anni, lo sponsor dello show dell’intervallo non sarà più la Pepsi, ma Apple Music.

