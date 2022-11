L'appuntamento al via a luglio 2023, dal 3 all'8

La Monaco Energy Boat Challenge compie 10 anni. L’appuntamento dedicato ai propulsori carbon free con protagonisti giovani ingegneri e professionisti torna dal 3 all’8 luglio 2023. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco in partnership con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, nell’ambito dell’iniziativa Monaco Capital of advanced yachting, vede il supporto di Credit Suisse, Bmw, Sbm Offshore e il cantiere navale Oceanco.

“Monaco è sempre stata una mecca e realtà pionieristica dello yachting. Era il 1904 quando il Principato ospitava il primo raduno di barche a motore. L’innovazione è sinonimo di Monaco. Per festeggiare i dieci anni della Monaco Energy Boat Challenge noi vogliamo dimostrare che la tecnologia esiste ed è efficiente ed efficace. Quale modo migliore per celebrare questo traguardo che organizzare il più grande raduno mondiale di imbarcazioni elettriche?”, afferma Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club de Monaco, ricordando che il prossimo anno parteciperanno oltre 55 barche.

Parallelamente agli eventi che si svolgeranno in mare, ci sarà un Innovation Lab a terra, dedicato all’industria e ricercatori, dove lo Ycm esporrà progetti e novità selezionate dalla giuria del Monaco Energy Boat Challenge.

Alle tradizionali classi della competizione Solar, Energy e Open Sea, per le imbarcazioni ideate e costruite dalle Università in gara, si aggiunge la prima E-Boat Rally, sfida di 16 miglia nautiche fino a Cala Forte (Ventimiglia, Imperia) tra barche elettriche già disponibili in commercio. Novità anche in ambito di partnership con l’aggiunta di Aqua superPower, la prima rete globale di ricarica rapida marina. Per l’occasione la società lancerà il primo E-Dock, un pontile di ricarica rapida con la capacità di rifornire di energia 20 barche in contemporanea, come parte dell’impegno del Principato per promuovere una nautica sostenibile. La struttura di bambù servirà le barche della Open Sea Class, aperta principalmente agli espositori della YCM Marina e alle unità già sul mercato o pronte ad entrarvi. “Aqua superPower è la prima rete di ricarica elettrica rapida dedicata alle imbarcazioni. L’obiettivo è di arrivare a installare ovunque corridoi di ricarica nelle marine per rendere il mondo della nautica elettrica una realtà. Abbiamo lavorato a stretto contatto con lo Yacht Club de Monaco per diversi anni: hanno avuto fiducia in noi e sono stati pionieri nel credere e dimostrare che la navigazione elettrica è il futuro”.