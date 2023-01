Dopo il collasso in campo durante una partita

Nella notte si è tenuta una veglia a Cincinnati per il giocatore di football dei Buffalo Bills Damar Hamlin davanti al University of Cincinnati medical center. Lì è ancora ricoverato in condizioni critiche, l’atleta andato in arresto cardiaco durante una partita della NFL contro i Bengals.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata