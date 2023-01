Ore di paura e preghiera nel mondo del football americano

Sono ore di paura e preghiera quelle che sta vivendo il mondo della Nfl, lega professionistica del football americano, e dello sport in generale: il safety dei Buffalo Bills Damar Hamlin è collassato in campo durante il match giocato nella notte contro i Cincinnati Bengals a seguito di un duro contrasto di gioco. Hamlin si è rialzato dopo lo scontro con il ricevitore del Bengals Tee Higgins, poi si è accasciato a terra senza più dare cenni di reazione.

In breve i giocatori delle due squadre si sono raccolti attorno al 24enne, che è stato sottoposto a massaggio cardiaco da parte degli operatori medici. Prima di essere trasportato fuori dal campo in ambulanza si vedevano i giocatori raccolti in preghiera, alcuni piangevano. Poco dopo, la partita è stata sospesa e rimandata a data da destinarsi. La Nfl successivamente ha comunicato che le condizioni del ragazzo, ricoverato presso l’ospedale dell’Università di Cincinnati, sono critiche. A molti la scena ha ricordato la tragedia sfiorata di Christian Eriksen durante gli Europei di calcio del 2021.

