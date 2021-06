Momenti di paura per Christian Eriksen durante la sfida tra Danimarca e Finlandia

(LaPresse) Momenti di paura per Christian Eriksen durante la sfida tra Danimarca e Finlandia valida per Euro 2020. Il centrocampista si è accasciato a terra ed è stato subito soccorso. Nel video il momento in cui crolla a terra. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

