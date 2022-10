L'evento organizzato dallo Yacht Club de Monaco. Luke Patience: "Io il mio team siamo molto contenti del risultato"

Si conclude con la vittoria del team svizzero Decouvertes-GeoMod il campionato del mondo J70, organizzato dallo Yacht Club de Monaco. L’equipaggio formato da Kilian Wagen, Gregeoire Siegwart, Luke Patience, David Hughes, Celia Wilson, finisce sul gradino più alto del podio, seguito dal team monegasco Leonteq formato da Pierrik Devic, Francois Brenac, Stephane Christidis, Axelle Foucaud, Martin Lemarchand. Medaglia di bronzo per gli americani di Relative Obscurity di Peter Duncan, Willam Van Waay, Morgan Trubovich e Victor Diaz de Leon. “Siamo campioni del mondo e con il mio team siamo molto contenti del risultato – dice Luke Patience -. Siamo venuti a Monaco per vincere e ci siamo impegnati parecchio per ottenere questo risultato. Non ce lo aspettavamo. E’ stato magnifico e ho navigato con alcuni vecchi amici”.

