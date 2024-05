Il via ai Giochi è previsto tra meno di due mesi

“Avremo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che inaugurerà Casa Italia e sarà presente alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi“. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la presentazione al CPO Giulio Onesti della missione azzurra a meno di 60 giorni ai Giochi Olimpici.

“Nell’arco delle Olimpiadi avremo le più importanti istituzioni del paese che ci verranno a far visita – ha aggiunto Malagò -. La squadra azzurra, poi, è fantastica e queste sono giornate frenetiche. In più siamo arrivati a 300 qualificati a meno di due mesi ed è tanta roba. Se riusciamo a fare questi risultati è merito del sistema, delle scuole di sport all’interno delle associazioni con i tecnici che formiamo, poi la preparazione olimpica che lavora in modo eccellente”.

