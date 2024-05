L'influencer alla semifinale tra Alexander Zverev e il cileno Alejandro Tabilo

Chiara Ferragni agli Internazionali di tennis a Roma. La nota influencer è arrivata per assistere alla semifinale tra Alexander Zverev e il cileno Alejandro Tabilo. Vestita di verde con cappellino blu, ha firmato anche autografi sulle palline da tennis giganti e si è concessa per alcuni selfie con i fan. In mattinata, l’imprenditrice aveva anche assistito alla semifinale vinta dalla coppia Errani-Paolini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata