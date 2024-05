Il pilota brasiliano è stato un eroe d'infanzia per molti dei piloti, incluso il sette volte iridato Lewis Hamilton

La Formula Uno arriva al Gran Premio dell’Emilia Romagna con uno sguardo al passato – sono i 30 anni dalla morte di Ayrton Senna – e con la prospettiva futura di una concorrenza più dura per Max Verstappen e la Red Bull.

Giovedì sera i piloti si sono uniti per una cerimonia ricordo sul circuito di Imola per celebrare l’anniversario della morte del tre volte campione del mondo Senna in un incidente durante la gara del 1994. Senna è stato un eroe d’infanzia per molti dei piloti, incluso il sette volte campione Lewis Hamilton, che aveva nove anni nel 1994, ed è parte della storia della F1 per i 13 piloti attuali che non erano nati quando fu ucciso.

I piloti indossavano magliette con i colori del casco di Senna, giallo con strisce blu e verdi nel radunarsi attorno a un memoriale all’angolo della curva del Tamburello dove morì. Le bandiere brasiliana e austriaca sono state esposte in memoria di Senna e di Roland Ratzenberger, morto anche lui in un incidente durante le qualifiche il giorno prima.

Il quattro volte campione Sebastian Vettel, ritiratosi dalla F1 nel 2022, ha organizzato l’evento commemorativo con la Fondazione Senna e guiderà la McLaren del 1993 del grande brasiliano in una dimostrazione durante il fine settimana di gara.

