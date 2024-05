La fiamma olimpica sarà trasportata da circa 10mila tedofori

L’ex stella dell’NBA Tony Parker ha portato la fiamma olimpica per le strade di Marsiglia tra la folla acclamante. Parker ha descritto la partecipazione a questa tradizione come un “grande onore”. Dopo 11 giorni in Grecia e altrettanti giorni di viaggio attraverso il Mar Mediterraneo a bordo dell’iconica barca a tre alberi Belem, la fiamma Olimpica ha raggiunto il suolo francese e inizia il suo viaggio di 11 settimane attraverso il Paese, con circa 10.000 portatori che attraverseranno più di 450 città, fino alla cerimonia di apertura dei Giochi a Parigi il 26 luglio.

Tra i tedofori ci sarà la ginnasta ucraina Mariia Vysochanska, che guiderà simbolicamente un gruppo composto da altri 27 atleti che rappresentano tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

