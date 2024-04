Alfieri per Parigi 2024, saranno il saltatore in alto, Gianmarco Tamberi, oro a Tokyo 2020 e la schermitrice Arianna Errigo

Giammarco Tamberi ed Arianna Errigo sono gli ultimi portabandiera italiani in ordine di tempo. Alfieri per Parigi 2024, saranno il saltatore in alto, oro a Tokyo 2020 e la schermitrice Arianna Errigo ad aprire la sfilata del corteo italiano nella cerimonia d’apertura della XXXII edizione dei Giochi Olimpici estivi.

Questa la lista dei portabandiera azzurri nella storia dei Giochi: Atene 1896, Parigi 1900, Saint Louis 1904 e Londra 1908 – non si è sfilato; Stoccolma 1912 – Alberto Braglia (Ginnastica); Anversa 1920 – Nedo Nadi (Scherma); Parigi 1924 – Ugo Frigerio (Atletica); Amsterdam 1928 – Carlo Galimberti (Sollevamento Pesi); Los Angeles 1932 – Ugo Frigerio (Atletica); Berlino 1936 – Giulio Gaudini (Scherma); Londra 1948 – Giovanni Rocca (Atletica); Helsinki 1952 – Miranda Cicognani (Ginnastica); Melbourne 1956 – Edoardo Mangiarotti (Scherma); Roma 1960 – Edoardo Mangiarotti (Scherma); Tokyo 1964 – Giuseppe Delfino (Scherma); Città del Messico 1968 – Raimondo d’Inzeo (Equitazione); Monaco di Baviera 1972 – Abdon Pamich (Atletica); Montreal 1976 – Klaus Dibiasi (Tuffi); Mosca 1980 – l’Italia ha sfilato senza bandiera; Los Angeles 1984 – Sara Simeoni (Atletica); Seul 1988 – Pietro Mennea (Atletica); Barcellona 1992 – Giuseppe Abbagnale (Canottaggio); Atlanta 1996 – Giovanna Trillini (Scherma); Sydney 2000 – Carlton Myers (Basket); Atene 2004 – Jury Chechi (Ginnastica); Pechino 2008 – Antonio Rossi (Canoa); Londra 2012 – Valentina Vezzali (Scherma); Rio de Janeiro 2016 Federica Pellegrini (Nuoto); Tokyo 2020 Elia Viviani (ciclismo) e Jessica Rossi (Tiro a volo).La classifica per discipline dei portabandiera italiani Questa la ‘classifica’ per discipline, in relazione all’atleta azzurro portabandiera: Scherma (8); Atletica (7) Ginnastica (3); Pesi, Equitazione, Tuffi, Canottaggio, Basket, Canoa, Nuoto, Ciclismo, Tiro a volo (1). Il marciatore Ugo Frigerio e lo schermidore Edoardo Mangiarotti sono stati portabandiera per due edizioni. L’ultima portabandiera in ordine di tempo è stata Michela Moioli, campionessa Olimpica di snowboard cross a PyeongChang 2018, nella sfilata inaugurale dei giochi invernali di Pechino 2022. Dopo l’infortunio dell’amica Sofia Goggia, Moioli sfilò come unica portabandiera dell’Italia.

In realtà la sfilata delle nazioni era nata sei anni prima nei Giochi di Stoccolma 1912. L’Italia ha avuto un portabandiera nel 1908 a Londra e anche nei Giochi intermedi di Atene 1906, quando De Coubertin introdusse la parata iniziale delle rappresentative. Stando agli storici il primo atleta italiano fu Manlio Pastorini, leader di una delle due squadre di ginnastica presenti, la Francesco Ferruccio di Pistoia, ma non si hanno dati certi.

