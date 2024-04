Cerimonia di Apertura il 26 luglio

Con la cerimonia dello scorso 16 aprile nell’antica Olimpia, come da tradizione, la torcia olimpica ha iniziato il suo lungo viaggio che la porterà fino a Parigi. E venerdì sera è arrivata ad Atene: l’ex campione greco dei 400 metri a ostacoli Periklis Iakovakis ha acceso il braciere con la fiamma davanti al Partenone, in cima all’Acropoli. La torcia attraverserà la Grecia prima di arrivare in Francia: percorrerà l’intero Paese per poi arrivare alla Cerimonia di Apertura di Parigi il 26 luglio. 48 HOURS NEWS USE ONLY

