Il giorno è arrivato. La fiamma delle Olimpiadi di Parigi è stata accesa oggi nella splendida cornice di Olimpia, luogo dove gli antichi greci disputavano i Giochi. Il cielo nuvoloso ha vanificato gli sforzi per produrre la fiamma nel modo consueto, con un’attrice vestita da sacerdotessa dell’antica Grecia che usa il sole per accendere una torcia d’argento. È stata invece utilizzata una fiamma di riserva che era stata accesa nello stesso punto, durante la prova finale. La fiamma verrà ora trasportata dai templi in rovina e dai campi sportivi dell’Antica Olimpia da una staffetta di tedofori. Il viaggio di 11 giorni attraverso la Grecia culminerà con la consegna della torcia ad Atene agli organizzatori di Parigi 2024.

