Il ceo di GMP Group, Marco Mancin: "È una scelta no compromise, come lo era lui sportivamente noi vogliamo essere come azienda"

Talento, passione e made in Italy. La ricetta con cui GMP Group ha intenzione di rilanciare Antera, la storica casa di cerchi per auto fondata nel 1991 a Milano da Marco Muzzarelli. “Tutti i giorni cerchiamo di valorizzare i nostri talenti in azienda, siamo convinti che riporteremo Antera sul tetto del mondo dove era trent’anni fa”, spiega a LaPresse Marco Mancin, Ceo di GMP Group. E per questo rilancio l’azienda ha scelto un brand ambassador d’eccezione: Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano. “La scelta di Roberto Baggio come brand ambassador – continua Mancin – è una scelta no compromise, come lo era lui sportivamente noi lo vogliamo essere come azienda”. Una scelta convinta quella del Divin Codino, che ha spiegato così la decisione di diventare ambassador di Antera: “Ci accomuna l’attaccamento all’Italia, al nostro Paese, la passione, il desiderio di mettersi in gioco e di sfidarsi”.

