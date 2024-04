Il leggendario campione azzurro: "Alla nazionale manca pochissimo, lavorino in pace"

Le chiavi per lo scudetto dell’Inter, sempre più vicino? Il gioco di Simone Inzaghi e il bomber Lautaro Martinez. Parola di Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano che ha vestito la maglia dei nerazzurri tra il 1998 e il 2000. “Il successo dell’Inter passa sicuramente dal gioco che hanno sempre fatto in ogni partita e poi da Lautaro, ha fatto spesso la differenza e dato una spinta ulteriore”, ha detto a LaPresse il Divin Codino alla presentazione del rilancio di Antera, lo storico brand made in Italy di cerchioni per auto di cui proprio Baggio è brand ambassador.

“Alla nazionale manca pochissimo, lavorino in pace”

Tra gli argomenti toccati da Baggio anche quello della nazionale, in vista degli europei di Germania tra due mesi. “All’Italia manca pochissimo, spero che Spalletti possa fare un buon lavoro e togliersi le soddisfazioni che si merita”, ha affermato. “La Nazionale è in fase di preparazione, Spalletti ha la possibilità di scegliere i giocatori che rappresenteranno l’Italia. Bisogna dare il tempo alla Nazionale di lavorare in pace“, ha aggiunto. “Una Nazionale che si presenta ad una competizione così importante partiamo dal presupposto che darà tutto, il lavoro che andranno a fare determinerà cosa riusciranno a fare”, ha concluso.

“Mi piace Zirkzee, ha ampi margini di crescita”

Infine, il Divin Codino ha dato la sua ‘benedizione’ a uno degli attaccanti più in ascesa del campionato italiano: “Giocatori che oggi mi piacciono? Zirkzee mi piace molto, ha fatto un campionato eccezionale a Bologna e credo sia un giocatore con grandi qualità e ampi margini di miglioramento”, ha dichiarato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata