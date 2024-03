La settimana prossima le acque del Principato ospitano il Women Leading Sailing Trophy (Wls)

“Si può fare, è divertente, siamo accolte bene e vogliamo lanciare gli ami ad altre donne per avvicinarsi al mondo della vela”. E’ il messaggio lanciato dal team di vela Pink Wave dello Yacht Club de Monaco. Dalle banchine del Club dove partecipano al 40esimo Primo Cup, regata ormai consolidata nel panorama europeo, la voce dell’onda rosa si leva forte e chiara nella giornata internazionale della donna. Fondato nel 2019 da cinque veliste, l’equipaggio ha preso la forma di una piattaforma che garantisce le presenze a ogni gara alla quale si iscrivono: sono circa 60 veliste dai 20 ai 70 anni di tutti i livelli dalle principianti alle professioniste. “Al Primo Cup partecipiamo con un team di cinque e ci sentiamo molto bene. E’ una regata molto speciale perché è giunta al 40esimo anno. Abbiamo una bella squadra per questo weekend, siamo in gamba”, dice Michaela Teux Lowen in compagnia del resto del team mentre preparano il loro J/70. “Devo dire che lo yacht club di monaco è molto aperto alle nuove proposte e le nuove idee e ci ha spalleggiato nelle nostre iniziative”, aggiunge.

La settimana prossima le acque del Principato ospitano il Women Leading Sailing Trophy (Wls). Organizzata dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con le Federazioni monegasca e francese di vela, la regata internazionale tutta al femminile dà appuntamento dal 15 al 27 marzo.“L’anno scorso – sottolinea Anne Schouten del team Pink Wave – eravamo 8 equipaggi, quest’anno invece siamo in voi 20. Si riuniranno qui moltissime donne navigatrici che vengono da diverse parti del mondo anche dalla Corea e dagli Stati Uniti. Portiamo avanti un sentimento di sorellanza e questo movimento di unione per cambiare il mondo della vela”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata