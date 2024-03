Circa 90 equipaggi per un totale di 400 velisti divisi in quattro categorie

Circa 90 equipaggi per un totale di 400 velisti divisi in quattro categorie: J/70, Smeralda 888, Longtze Premier e Cape 31, al debutto nel suoprimo campionato one design. Tutto pronto per il 40°Primo Cup-Trophée UBS che si svolgerà questo fine settimana nel Principato di Monaco. Nel corso degli anni, questa regata ha lasciato il segno, attirando grandi nomi della vela e diventando famosa come banco di prova per provare nuove barche, kit e attrezzature, elevando lo status del luogo di regata monegasco a quello di un laboratorio di innovazione. Intervista a Olivier Campana, vicedirettore dello YCM.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata