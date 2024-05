Le due azzurre hanno battuto 6-1 6-2 in semifinale le americane Dolehide e Krawczyk

Sara Errani e Jasmine Paolini sono la nona coppia tutta italiana in finale in doppio femminile agli Internazionali BNL d’Italia, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Le due azzurre hanno battuto in semifinale la coppia formata dalle americane Dolehide e Krawczyk in due set per 6-1, 6-2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata