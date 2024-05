Lo sloveno ha vinto in solitaria grazie a un'azione iniziata ai 14 km dal traguardo

Tadej Pogacar ha vinto la 15esima tappa del Giro d’Italia 2024, la Manerba del Garda-Livigno (Mottolino) di 222 km. Lo sloveno, sempre più maglia rosa, è arrivato in solitaria grazie a un’azione iniziata ai 14 km dal traguardo. Il corridore dell’Uae Emirates ha subito staccato tutti, nessuno ha provato a seguirlo. Nel giro di pochi chilometri Pogacar ha ripreso tutti i fuggitivi di giornata prima di avviarsi verso un nuovo trionfo. Per Pogacar è la quarta vittoria al Giro d’Italia dopo i tre successi, sempre in questa edizione, a Oropa, nella cronometro di Perugia e a Prati di Tivo.

Al secondo posto è arrivato Nairo Quintana (Movistar Team) staccato di 30″, al terzo posto Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Per quanto riguarda gli italiani crollo di Antonio Tiberi che ha perso oltre 4″ da Pogacar. Perdono terreno dal leader della corsa anche Geraint Thomas e Daniel Martinez che ora sono staccati di oltre 6′.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata