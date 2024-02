Si tratta della posizione più alta ottenuta da un tennista italiano

Jannik Sinner ha conquistato la finale del torneo Atp di Rotterdam, battendo in semifinale per 6-2 6-4 l’olandese Tallon Griekspoor. Si tratta di un risultato storico, dato che l’altoatesino è a questo punto certo di diventare numero 3 nel ranking Atp, posizione mai raggiunta nella storia da un tennista italiano. In caso Sinner vinca il torneo, battendo domani l’australiano De Minaur in finale, sarà terzo già lunedì 19 febbraio. In caso contrario, all’altoatesino basterà attendere una settimana, dato che l’attuale numero tre Daniil Medvedev non parteciperà al torneo di Doha.

