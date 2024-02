I balcanici si impongono 15-13 ai rigori

L’Italia di pallanuoto ha perso la finale dei Mondiali di Doha. Il settebello di Sandro Campagna è stato sconfitto dalla Croazia ai rigori 15-13, dopo l’11-11 dei tempi regolamentari, con gli azzurri raggiunti a cinque secondi dalla sirena. Nella lotteria dei rigori fatali gli errori di Echenique e Di Fulvio dopo che Del Lungo ne aveva parato uno a Favtoic. Per la Croazia si tratta del terzo trionfo iridato, per l’Italia è il quarto argento in un campionato del mondo.

