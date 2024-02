Superato il Canada nella finale per il 7°-8° posto ai Mondiali di Doha

La Nazionale di pallanuoto femminile ha centrato l’obiettivo della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. La formazione guidata da Carlo Silipo ha superato 18-12 il Canada nella finale per il 7°-8° posto dei Mondiali in corso a Doha, in quello che era un vero e proprio spareggio per l’accesso ai Giochi. Decisiva Bianconi con cinque gol, 4 centri a testa invece per Avegno e Giustini. Il Setterosa torna così ai Giochi dopo 8 anni, avendo saltato l’ultima edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata