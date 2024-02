Le immagini del quarterback di Kansas Cityal resort di Anaheim, in California

Kansas City ha conquistato il suo quarto Super Bowl, il secondo di fila, sconfiggendo i San Francisco 49ers. Il quarterback e Mvp (Most valuable player) della competizione di football americano, Patrick Mahomes, dopo la vittoria è andato con la famiglia al Disneyland resort di Anaheim, in California. Un momento condiviso con la moglie Brittany Matthews e i due figli. Mahomes in carriera ha vinto tre Super Bowl e ogni volta è stato scelto come Mvp. Si sta dunque avvicinando al record di Tom Brady che è entrato nell’albo d’oro di miglior giocatore per ben cinque volte.

