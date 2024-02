I vincitori sono i primi campioni in carica a ripetersi in 19 anni

I Kansas City Chiefs hanno vinto all’Allegiant Stadium di Paradise-Las Vegas il secondo Super Bowl consecutivo, il terzo nelle ultime cinque stagioni, battendo i San Francisco 49ers 25-22 ai supplementari. Il quarterback Patrick Mahomes ha lanciato un passaggio di touchdown da 3 yard a Mecole Hardman a 3″ dalla fine del supplementare consentendo ai Chiefs il sorpasso decisivo. I Kansas City sono i primi campioni a ripetersi in 19 anni e i noni in assoluto. Con questo successo Kansas City portano a quattro i loro Superbowl, il primo nel 1969, il secondo nel 2020 proprio contro i 49ers e nel 2023 contro gli Eagles, dopo la sconfitta l’anno prima con i Tampa Bay Buccaneers. Ad assistere al match la pop star Taylor Swift, compaga di travis Kelce, che ha seguito la partita da una suite.

Mahomes: “E’ leggendario, inizio di una dinastia”

“È fantastico, leggendario“. Così il quarterback dei Chiefs, il 28enne Patrick Mahomes, nel commentare il trionfo al Superbowl 2024. Mahomes è il sesto quarterback a vincere tre SuperBowl – ed è stato selezionato MVP per tutti e tre – e il più giovane a riuscirci. Gli Hall of Famers Joe Montana e Terry Bradshaw sono a portata di mano con quattro a testa. E considerando la rapidità con cui Mahomes ha accumulato quei scintillanti trofei a Kansas City, è difficile credere che il record di sette di Brady sia intoccabile. Mahomes sta anche avvicinandosi al record di Brady di cinque MVP del SuperBowl; Montana è l’unico altro giocatore con tre.

“Penso che Tom l’abbia detto meglio: una volta che vinci quel campionato e realizzi quei sogni, non sei più il campione. Devi tornare a quello di prima con la stessa mentalità”, ha detto Mahomes. “E ho imparato da ragazzi come loro che sono stati i più grandi di tutti i tempi“. I Chiefs sono i primi campioni che hanno confermato il titolo nel Super Bowl dai tempi di Brady e dei Patriots nel 2003 e nel 2004, e il loro terzo titolo in quattro edizioni negli ultimi cinque anni li mette in una posizione da sogno. Solo quattro squadre hanno vinto tre campionati in cinque anni. Alla domanda se i Chiefs abbiano raggiunto lo status di dinastia, Mahomes ha risposto: “È l’inizio”.

