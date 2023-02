Secondo titolo americano in quattro anni. Una finale equilibrata quella contro i Philadelphia Eagles, vinta 38 a 35 grazie a un field goal di Harrison Butker a 8 secondi dal termine

I Kansas City Chiefs hanno vinto l’edizione 2023 del Superbowl, la finale del campionato americano di Fottball Nfl. Nella partita disputata a Phoenix, in Arizona, Kansas City ha battuto in rimonta i Philadelphia Eagles per 38-35 in una partita equilibrata e decisa solo a 8 secondi dal termine da un field goal di Harrison Butker. Per i Chiefs si tratta del secondo titolo in quattro anni.

John Travolta e Ben Affleck star in spot pubblicitari Superbowl

I grandi inserzionisti da T-Mobile a Google hanno pagato fino a 7 milioni di dollari per uno spot di 30 secondi durante il Superbowl di domenica vinto dai Kansas City Chiefs. Per ottenere il massimo da quei milioni, molti inserzionisti hanno lanciato i loro spot nei giorni precedenti la partita per massimizzare la pubblicità. Nelle pubblicità trasmesse in anticipo, John Travolta e le star di ‘Scrubs’ Donald Faison e Zach Braff cantano una versione a tema T-Mobile di ‘Summer Nights’ da ‘Grease’. Adam Driver ha creato più versioni di se stesso per Squarespace, e Alicia Silverstone ha ripreso il suo personaggio ‘Clueless’ per il sito di shopping online Rakuten. In un altro spot, l’attore Ben Affleck lavora in un drive-through della catena Dunkin’ Donuts a Medford, nel Massachusetts, scioccando i clienti. Tra i clienti in fila anche sua moglie, Jennifer Lopez.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata