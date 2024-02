Il presidente del Coni alla cerimonia di presentazione delle installazioni scenografiche delle Olimpiadi 2026. Presenti anche Sala e Fontana

Proseguono i lavori in vista delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. “Siamo messi molto meglio rispetto a qualche settimana fa o di qualche mese fa, stiamo recuperando è evidente“, ha affermato il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di presentazione delle installazioni scenografiche dei cerchi olimpici e degli agitos paralimpici. “C’è molto senso di positività, siamo consci delle responsabilità, è una tipica situazione di ‘Italian case’ che caratterizza tante situazioni del recente e del lontano passato. I temi sono all’ordine del giorno, le complessità e criticità sono quasi in totalità nella parte infrastrutturale. Malgrado ciò, secondo me saranno i migliori Giochi invernali di sempre”, ha aggiunto.

“Questa cosa dipende dalla Simico, la società dello Stato”, ha sottolineato Malagò parlando delle infrastrutture da realizzare in vista dei Giochi. “Il Dpcm l’hanno fatto, ora si deve cercare il più possibile di accelerare. Nessuno ha mai pensato che tutte le opere sinergiche, non necessariamente indispensabili, che sono state individuate, sarebbero state tutte pronte per le Olimpiadi. Bisogna vedere quante di queste taglieranno il nastro. Meno male che ci sono state le Olimpiadi che hanno messo in moto dei cantieri che da anni erano stati rinviati, migliorando così la vita dei cittadini”.

Fontana: “Su opere regionali siamo in linea, forse in anticipo”

Sorride anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “Siamo a buon punto. Per quanto riguarda le opere regionali siamo assolutamente in linea e forse siamo un po’ in anticipo. Per altre opere come quella relativa alla pista di bob di Cortina sono state prese recentissimamente delle decisioni e quindi adesso inizieranno i lavori, credo siano già stati consegnati i cantieri quindi credo che questa settimana inizieranno i lavori”, ha dichiarato il governatore.

Sala: “Giorgetti pentito? La sua solo una battuta”

All’evento ha partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha commentato le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che qualche giorno fa, nel corso di un’assemblea alla Camera di Commercio di Sondrio, si è detto “quasi pentito” di aver lavorato per ottenere la competizione olimpionica. “Secondo me è stata solo una battuta. Conosco bene il ministro che ogni tanto è uso a queste battute e forse poteva evitarla. Lui è abituato e sa che fare il nostro mestiere comporta up&down continui. Un giorno va bene, un giorno sei soddisfatto e il giorno dopo sei depresso. È chiaro che la cosa comporta una serie di problemi e quindi forse la battuta andava in questo senso”, ha detto Sala.

