La conferma dal vicepremier Salvini e dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Zoeggeler: "Giornata vincente per lo sport italiano"

La pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarà nel comune veneto: Simico ha firmato l’accordo con l’impresa Pizzarotti che effettuerà i lavori. La scelta – si legge in una nota – mette un punto fermo e attesta l’estrema determinazione di questo Governo di concludere al meglio e in Italia tutte le opere in vista dei Giochi. Lo confermano “con grande soddisfazione” il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Zoeggeler: “Giornata vincente per lo sport italiano”

“Per lo sport italiano è una giornata vincente non solo per le Olimpiadi ma per il futuro così da garantire lo sviluppo delle tre discipline e tenere il passo con la concorrenza”. Così a LaPresse, Armin Zoeggeler, ex olimpionico di slittino e direttore tecnico della nazionale italiana dopo il via libera della Simico che ha firmato l’accordo con l’impresa Pizzarotti che effettuerà i lavori per la pista di bob, skeleton e slittino a Cortina. “Adesso è veramente ora di costruire la pista perché è davvero necessario. I risultati ai Giochi olimpici giovanili hanno aiutato. C’è grande rispetto per il lavoro dello staff tecnico sui giovani ma si deve sempre pensare che questi risultati sono stati ottenuti senza una pista di casa. E’ un grande passo in avanti in futuro perché c’è il pensiero di fare anche un camp dentro Cortina, per i giovani”, ha concluso l’ex campione azzurro.

