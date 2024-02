Così il presidente della Lombardia parlando con i cronisti

“Siamo a buon punto. Per quanto riguarda le opere regionali siamo assolutamente in linea e forse siamo un po’ in anticipo. Per altre opere come quella relativa alla pista di bob di Cortina sono state prese recentissimamente delle decisioni e quindi adesso inizieranno i lavori, credo siano già stati consegnati i cantieri quindi credo che questa settimana inizieranno i lavori”. Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i cronisti dell’avanzamento dei lavori nei siti olimpici a margine della cerimonia di svelamento delle installazioni scenografiche raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpici di Milano Cortina 2026.

