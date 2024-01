Bocche cucite negli uffici della Società Infrastrutture fino al termine delle verifiche dell’attuale fase endoprocedimentale del bando di gara

La gara per la realizzazione della pista di bob per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non sarebbe andata deserta. Lo apprende LaPresse da fonti venete. Ci sarebbe infatti almeno un’offerta da parte di un’azienda.

Bocche cucite negli uffici di Simico, la Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026. Silenzio stampa obbligato – viene spiegato – fino al termine delle verifiche dell’attuale fase endoprocedimentale del bando di gara.

