Il presidente del Coni torna a parlare della pista da bob in vista delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. “Se sono arrivati i progetti operativi per Cesana e Cortina? Per ora no, ma ho visto uno scambio di lettere tra sabato e domenica tra Simico e Fondazione. Oggi alle 17 c’è un incontro in video conferenza per parlare di questo e di altri tecnicismi. Poi domani mattina noi abbiamo un incontro con i soci fondatori e con il cda”, ha detto il numero uno del Coni Giovanni Malagò, durante l’assegnazione delle borse di studio per le giovani promesse dello sport di Banca Ifis, commentando la situazione intorno alla pista da bob in vista dei Giochi del 2026. Per domani, 19 dicembre, si attendono i progetti operativi per le piste di Cesana e Cortina.

“Gli investimenti privati sopperiscono alle mancanze del pubblico? Non c’è dubbio, ma questo succede in tutti i paesi del mondo evoluti. La famosa collaborazione pubblico-privato è una componente assolutamente indispensabile, soprattutto in questo contesto che viviamo. Tutto ha la sua consacrazione nell’impiantistica. Il pubblico da solo ha dimostrato di avere difficoltà a chiudere il cerchio, per questo deve integrarsi con una partnership col privato”, ha detto Malagò. “Cosa mi aspetto dalle politiche pubbliche? E’ chiaro – conclude – che in base alle risorse sarebbe bello prendere in considerazione iniziative simili a quelle di Banca Ifis e ce ne sono tante sulle quali noi potremmo essere advisor e consulenti con una discreta conoscenza della situazione”.

Calcio: Malagò, tenere punteggio ranking per quinta italiana in Champions

“Sorteggio Champions? L’Inter lo scorso anno arrivò seconda nel suo girone e poi in finale, ed è andata vicina a fare un grande risultato. Quello che è molto importante è che noi dobbiamo mantenere questa posizione di punteggio nel ranking, che ci consentirebbe di avere la quinta squadra in Champions”, ha detto Malagò sul sorteggio di Champions League, che vede tutte big assegnate alle tre italiane rimaste in corsa.

