Un calcolatore dell’impronta di carbonio per superyacht con l’obiettivo di mitigare le emissioni di CO2 nel settore della nautica da diporto. È il Sea Index, uno strumento creato nel 2020 dallo Yacht Club de Monaco per accelerare la diffusione di pratiche sempre più sostenibili nel settore. In sostanza, lo strumento valuta l’intensità energetica dei superyacht oltre i 25 metri su una scala da 0 a 5, scattando un’istantanea delle emissioni di CO2 dell’imbarcazione.

“Il Sea Index è un sistema di classificazione messo a punto dallo Yacht Club de Monaco. Volevamo aumentare la consapevolezza sull’intensità energetica. Abbiamo anche ideato un processo di certificazione e M/Y Kasper 7 è uno degli yacht che ha sperimentato questo procedimento. Lo yacht è stato certificato da un ente di classificazione navale terzo e indipendente che emette i certificati per conto di Sea Index. Questo è molto importante per noi. La certificazione mostra la quantità di grammi di Co2 emessi nell’atmosfera”, spiega la responsabile del progetto Nathalie Quevert.

