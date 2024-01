La campionessa bergamasca sale a quota 24 vittorie in carriera in CdM, eguagliando Federica Brignone e Gustavo Thoeni

Sofia Goggia vince la discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) e sale a quota 24 vittorie in carriera in Coppa del Mondo, eguagliando Federica Brignone e Gustavo Thoeni. La campionessa bergamasca ha preceduto di 10 centesimi l’austriaca Stephanie Venier, terza la 28enne di Bressanone, Nicol Delago, che torna sul podio dopo quattro anni, condividendo il gradino più basso con l’austriaca Mirjam Puchner piazzandosi a 34 centesimi dalla Goggia. Tredicesima Laura Pirovano a 1″26 davanti a Federica Brignone (+1″39), 22ma Nadia Delago (a 2″). In fondo alla classifica Marta Bassino (4″38) che ha commesso un errore nella parte alta del tracciato.

Sofia Goggia: “Contenta di aver vinto dopo la caduta nel SuperG”

“Sono contenta di aver vinto, su questa pista ho delle statistiche non da podio, ho molte cadute… La notte è stata difficile. La caduta nel superG di ieri non è stata granché, ma mi ha segnato molto. Oggi sono riuscita a fare la mia parte in alto e nel bosco sono riuscita a sciare bene, senza neppure utilizzare tutti i miei cavalli. Il pettorale della discesa è confermato, ma le ragazze che mi stanno dietro sono vicine e tutto è molto aperto. Domani ci sarà una nuova battaglia e mi auguro che arrida ad un’italiana”. Così Sofia Goggia commentando il successo di oggi.

Nicole Delago: “Dopo quattro anni sono tornata”

“Non è stato un periodo facile per me, sono passati quattro anni da quando ho fatto l’ultimo podio e ora sono tornata, e mi tremano le gambe. Penso che la strada intrapresa sia quella giusta e credo che tornerà anche mia sorella. Per me questo podio ha un grande significato. Voglio dedicarlo a tutti quelli che mi sono stati vicino, perché non è mai una cosa scontata”. Così la discesista azzurra Nicole Delago, terza nella libera di Altenmarkt.

